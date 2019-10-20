Еще в начале года руководитель авторского надзора Владимир Синявский уверял, что с приходом весны строители приступят к восстановлению боевых галерей ближе к замковой башне, а также северо-восточной части стены, где в 1920-х польские реставраторы поставили каменную «подпорку» - контрфорс. Все это планировалось сделать до конца 2019 года.





Однако ни строительные леса, ни бытовки, ни сами строители на территории замка так и не появились. Тем временем крепость ХIV века по всему неукрепленному периметру стремительно осыпается.





Восстановление северо-восточной стены отложено

В Сморгонском райисполкоме, на балансе которого находится объект, Свободе сказали, что средства на ремонт выделяются из президентского фонда поддержки культуры и искусства, самостоятельно региональному бюджету таких расходов не потянуть. К тому же у местной власти сейчас совсем другие заботы - успеть управиться с областными «Дожинками»: времени в обрез, а весь город до сих пор перекопан.





Археологический надзор в Крево осуществляет кандидат исторических наук Олег Дернович. По его словам, на этот сезон средств на консервационно-строительные работы замку не выделялось. Это минус. А плюс, что профинансированы работы над проектом.





«Местные власти, как и все мы, хотели бы видеть восстановленные башни и северную стену, - отмечает историк. - А строительный проект - вещь достаточно дорогая. Так что в этом смысле финансирование консервационых работ происходит. Надеюсь, в следующем году продолжим строительные и исследовательские работы».









В конце прошлого года строители отрапортовали о завершении очередного этапа - консервации северо-западной стены. Эта часть сохранилась лучше других, поэтому решено было начать именно с нее.





Восстановленные стены имеют почти 100 метров длины и на отдельных участках достигают до 10 метров высоты. Туда вернули аутентичные и собранные толокой камни, прогалины заложили красным кирпичом. Как и в случае с Княжеской башней, законсервированной ранее, стену покрыли двускатной крышей. Собрали инструмент и уехали.









Впрочем, аврал и желание уложиться в рамки календарного года в буквальном смысле вылезли боком: с наступлением оттепели в марте обвалился кусок стены, который строители выводили в зимние морозы. Пришлось возвращаться и переделывать заново.





Подключить местных жителей к изготовлению кирпича

Справедливости ради, специалисты обращали внимание и на другие небесспорные моменты. Например, на то, что в процессе восстановления использовали камни приблизительно одного размера, а валуны оставляли про запас. Поэтому складывается впечатление «аккуратного ремонта».









Или относительно того, что в опару строители вкладывают фрагменты- «изюминки». Если старые зодчие вбивали каменные клинья, чтобы уплотнить конструкцию, то теперь укладка выглядит отчасти как декоративная.





Или еще. Верхняя часть стен выводится красным кирпичом. В древности их производили из местной глины, нынешняя выглядит слишком современно. Элементы «новодела» особенно видны на Княжеской башне: серийная продукция диссонирует с аутентичными остатками.





Местный мастер Сергей Бондаренко восстанавливает традиции гончарства и в выходные торгует авторскими сувенирами в палатке возле замка. А в остальное время на своем наделе в соседней деревне Чухны своими руками возводить средневековую конструкцию в пропорции 1:10. На его убеждение, к процессу восстановления оригинала следовало бы подключить здешних жителей, у которых нужные способности «в крови».









«Для своей уменьшенной копии я использую ту же глину, которая 700 лет назад шла на постройку Кревского замка, - говорит собеседник. - Так вот изготовление кирпича можно было поручить местным жителям: никто не отказался бы заработать, штампуя ее в формах просто во дворах. Благо механизм кустарного производства прост, не требует специальных знаний. И тогда не было бы основания говорить о слишком заметных элементах "новодела"».





В конце 2018 года работы чуть не остановились из-за недостатка камней. Все, что когда-то вывалились и было разбросано рядом, строители подняли и вернули на место, запасов не осталось.





По инициативе общественности был объявлен сбор валунов и денег на них: за короткое время камней привезли столько, что компанию даже пришлось свернуть.









Экс-директор предприятия «Проектреставрация» Владимир Синявский признался, что во время предыдущего этапа приобретение камней в смете не закладывалось, использовали то, что было под рукой. Поэтому на финише в объемы не уложились. На будущее ошибки учтут и регулярный подвоз материала будет внесен в рабочий план.





Реальная опасность потерять даже то, что еще осталось

На всю Европу Крево прославилось в 1385 году, когда здесь была подписана династическая уния между Великим княжеством Литовским и Короной Польской. Что до времени появления замка, исследователи допускают плюс-минус сотню лет. Одни говорят о начале XIV века, некоторые допускают, что может быть даже середина XIII. Сходятся в одном: как самый архаичный во всем ВКЛ он стоит у истоков каменного оборонительного зодчества.









Замок утратил оборонительное значение в XIX веке и был заброшен. Черной страницей в его судьбе стала Первая мировая война: поскольку немцы обосновались внутри, российская артиллерия била именно туда, число выпущенных снарядов измерялось миллионами. До сегодняшнего дня дошли даже не стены, а только их «нутро», фасад был полностью уничтожен. И если немедленно не взяться за консервацию, есть риск потерять даже то, что еще есть - каждый день под стенами растут кучи камней.





Первые попытки спасти замок датированы периодом, когда западнобелорусские земли вошли в состав Польши. В конце 1920-х реставраторы во главе с историком Станиславом Лоренцем укрепили останки стен металлическими флажками, поставили контрфорс, но закончить задуманное не успели.









С приходом в 1939 г. большевиков о консервацию речь уже не шла. Наоборот, новые владельцы первым делом взялись разбирать стены на собственные и индустриальные нужды. Но даже ослабленные стены не поддались. В таком состоянии руины простояли до времен независимости. Княжескую башню накрыли рубероидом, но от дождя и снега хрупкая конструкция не спасала.





Только в 2016 году Кревский замок попал в список из трех десятков памяток старины, требующие неотложной помощи, затраты на сохранение которых возлагаются на государственный бюджет. Всего уже вложено около полумиллиона долларов, однако нерегулярность траншей постоянно подвигает запланированные сроки восстановления и консервации.