Погода на 21 октября: осень продолжает ставить температурные рекорды

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды дали прогноз погоды на завтра, 21 октября.





Днем ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер будет от слабого к умеренному.





Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, а днем температура достигнет уже 15-20 градусов. В Брест и Гомель и вовсе придет жара до 22 градусов.





Эта осень выдалась аномально жаркой, отмечает Белгидромет. Так в понедельник, 14 октября, были биты температурные рекорды 1993 года, во вторник - 1979-го, а в среду аж 1907 года! В Минске 16 октября обновился температурный рекорд 112-летней давности, установленный в 1907 году: 20,2 градуса против 20. Ожидается, что тепло продержится до конца предстоящей недели.