Дизайнер из Беларуси получил награду «Дизайнер года» премии Metropolitan Fashion Awards
Дизайнер из Беларуси Дмитрий Шолохов получил награду «Дизайнер года» премии Metropolitan Fashion Awards. Она была вручена ему в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Дмитрий Шолохов живет в Нью-Йорке и занимается дизайном одежды. Награду он разделил с американкой китайского происхождения Сью Вонг.
Премия Metropolitan Fashion Awards вручается дизайнерам одежды и художникам по костюмам в кино и телевидения.
10:44 20/10/2019
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