Электронные четки с «умным» крестом из Ватикана взломали за 15 минут









Издание рассказывает, что для взлома эксперту по кибербезопасности потребовалось всего 15 минут. Зная привязанный к четкам email, хакер смог захватить учетную запись жертвы и узнать информацию, которую гаджет успел собрать о пользователе — день рождения, пол, рост, вес, а также данные о местоположении. Взломщик также сумел полностью удалить учетную запись владельца.





Эта уязвимость была оперативно устранена.









Электронные молитвенные четки eRosary были представлены в Ватикане 17 октября. Устройство состоит из 10 бусин, сделанных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным сенсором. Активировать носимые на руке четки можно жестом — перекрестившись. Устройство сопрягается со смартфоном на iOS и Android через приложение «Кликни, чтобы помолиться» (Click to Pray), и на него приходят различные молитвы в соответствии с календарем.





Цена устройства составляет 99 евро.