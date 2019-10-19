Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Такого еще не было: глава одной из районных администраций Минска инспектировал район на воздушном шаре

Глава администрации Советского района Юрий Трущенко отправился в полет на воздушном шаре, для того чтобы не только оценить красоты любимой столицы, но и проинспектировать территорию района. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».




— Кто на воздушном шаре не летал, красоты не видал!!!— поделился мнением чиновник. – Максимальная высота 597 метров.

На комментарии пользователей соцсети о том, что «мол, здорово совмещать приятное с полезным», Ю. Трущенко ответил, что так и сделал: проконтролировал порядок в районе.

— Через неделю контрольный полет, — пообещал глава администрации.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru