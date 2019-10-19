Такого еще не было: глава одной из районных администраций Минска инспектировал район на воздушном шаре
Глава администрации Советского района Юрий Трущенко отправился в полет на воздушном шаре, для того чтобы не только оценить красоты любимой столицы, но и проинспектировать территорию района. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— Кто на воздушном шаре не летал, красоты не видал!!!— поделился мнением чиновник. – Максимальная высота 597 метров.
На комментарии пользователей соцсети о том, что «мол, здорово совмещать приятное с полезным», Ю. Трущенко ответил, что так и сделал: проконтролировал порядок в районе.
— Через неделю контрольный полет, — пообещал глава администрации.
17:47 19/10/2019
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