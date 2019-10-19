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Белорусов ждет последнее теплое воскресенье, в следующee– заморозки и снег

В воскресенье 20 октября в Беларуси еще сохранится теплая погода. Как сообщают в Белгидромете, будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в отдельных районах по северо-востоку Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Ночью 5 – 12 градусов, днем ​​на юге до 22.

В понедельник 21 октября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем ​​в отдельных районах по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью 5 – 12 градусов, днем ​​на юге до 24.

Затем на неделе в Беларуси начнет постепенно холодать, а в следующее воскресенье, в первую очередь по востоку страны, ожидаются даже заморозки и мокрый снег.
МГ/MB belsat.eu
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