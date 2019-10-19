В Германии задержана банда из Беларуси, грабившая грузовики

Четырех членов банды, включая ее главаря, поймали с поличным 10 октября. В ходе задержания была конфискована фура с украденными телевизорами.





В состав банды входили как минимум шесть граждан Беларуси. Они крали товары из грузовиков на парковках и в зонах отдыха вдоль автотрасс. Преимущественно банда орудовала в Нижней Саксонии, но также известно о ее причастности к аналогичным преступлениям во Франции. В распоряжении группировки имелось несколько легковых автомобилей и фур для перевозки краденого в другие страны.





В операции по поимке подозреваемых участвовали правоохранительные органы Германии и Франции, а также представители властей Чехии и Европола.



