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В Германии задержана банда из Беларуси, грабившая грузовики

В Германии задержаны члены банды из Беларуси, занимавшейся кражей товаров из грузовиков, сообщает DW.

Четырех членов банды, включая ее главаря, поймали с поличным 10 октября. В ходе задержания была конфискована фура с украденными телевизорами.

В состав банды входили как минимум шесть граждан Беларуси. Они крали товары из грузовиков на парковках и в зонах отдыха вдоль автотрасс. Преимущественно банда орудовала в Нижней Саксонии, но также известно о ее причастности к аналогичным преступлениям во Франции. В распоряжении группировки имелось несколько легковых автомобилей и фур для перевозки краденого в другие страны.

В операции по поимке подозреваемых участвовали правоохранительные органы Германии и Франции, а также представители властей Чехии и Европола.
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