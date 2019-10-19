Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Виза в Индию: белорусам больше не нужно ходить в посольство

Хорошие новости для людей, которые привыкли сбегать из холодной Беларуси на зиму! Теперь, чтобы улететь в Индию, не нужно проходить несколько кругов ада с личной подачей документов на визу – беларусам разрешили въезжать в эту стране по электронной визе. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на посольстве Индии в Минске.

Как это работает? 


Крайне просто. Податься на визу, и заплатить за нее, теперь можно онлайн, сидя на любимом диване из Ikea. Подвеждение о том, что вы получили визу в Индию, придет на вашу электронную почту. Вы его распечатываете, садитесь в самолет, например, до Гоа, а по прилете – во время миграционного контроля в аэропорту Индии – показываете распечатку и смотрите, как вам ставят штамп в паспорт. 

Биометрические данные туриста, приехавшего по электронной визе, обязательно зафиксируют по прилете в Индию.

Электронная виза бывает пяти категорий: туристическая, деловая, медицинская, для медицинского сопровождения людей и виза для поездок на конференции. Как написано на официальном ресурсе indianvisaonline.gov.in, онлайн-заявку на визу нужно подать минимум за четыре дня до путешествия.


Еще один бонус – финансовая сторона вопроса 


Электронная виза стоит дешевле, чем обычная, цена зависит от страны, гражданином или гражданкой которой вы являетесь. Например, визовый сбор за 30-дневную туристическую визу для беларусов с апреля по июнь — 10 долларов, с июля по март — 25 долларов, годовая — 40 долларов, сбор за визу на 5 лет — 80 долларов. Сбор за обычную туристическую визу, если на нее подаваться через консульство в Минске, сроком до года — 100 долларов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru