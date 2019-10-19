Несломленный: 35-я годовщина мученической смерти о. Ежи Попелушко
Католический священник Ежи Попелушко, духовный наставник «Солидарности», был зверски убит сотрудниками спецслужб коммунистической Польши 19 октября 1984 года.
Ежи Попелушко был харизматичным священником, который первым отправился к бастующим на Варшавский металлургический завод в 1981 году. Впоследствии он был связан с рабочими и профсоюзом «Солидарность», который находился в оппозиции коммунистическому режиму в Польше.
Отец Ежи Попелушко – символ ненасильственной борьбы с коммунистическим режимом. Его проповеди во времена ПНР собирали тысячи людей, а многие фразы из них становились крылатыми, как, например, изречение «Правда бессмертна, а ложь погибает быстрой смертью». Служба безопасности Польской народной республики неоднократно пыталась заставить его замолчать или запугать.
19 октября 1984 года о. Попелушко совершил свою последнюю Мессу в Быдгоще, во время проповеди он сказал: «Будем молиться, чтобы мы были свободными от страха, но, прежде всего, от стремления к возмездию». По дороге из Быдгощи в Варшаву 37-летний священник, которого считали символом церковного сопротивления коммунистическому режиму в стране, был похищен спецслужбами ПНР. Через несколько дней его тело со следами зверских пыток нашли в реке Висле, недалеко от города Влоцлавек. К ногам священника был привязан камень весом 11 килограммов. Это убийство вызвало огромный политический резонанс не только в Польше.
19 декабря 2009 года Папа Бенедикт XVI подписал декрет о признании Ежи Попелушко мучеником. 6 июня 2010 года в Варшаве на площади Пилсудского состоялась церемония беатификации (причисления к лику блаженных) Ежи Попелушко. В 2009 году Попелушко посмертно наградили Орденом Белого Орла.
14:00 19/10/2019
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