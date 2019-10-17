Раритеты экс-министра иностранных дел выставили в Гродно





Бывший министр иностранных дел Республики Беларусь Пётр Кравченко известен не только как политический деятель и учёный, но и как коллекционер предметов, связанных с историей Беларуси.





Экспозиция в Новом замке Гродно составлена из раритетов, которые он собирал с 1970-х гг. Центральное место на выставке заняли фотографии Т. Е. Боретти конца XIX в. с видами Несвижа и мест, связанных с А. Мицкевичем, гравюры Д. Кусто XVII в., на которых запечатлены Радзивиллы и король Стефан Баторий, портреты Станислава Августа Понятовского, Екатерины II и других государственных деятелей. Представлены документы с автографами Л. Сапеги, К. Огинского, Л. Толстого, Екатерины II, Николая I, гравюры и памятные медали, связанные с Наполеоном Бонапартом.