Отдельная категория – инвалиды I и II группы, несовершеннолетние и лица, признанные недееспособными. Но есть особенность – освобождение от уплаты налога возможно, если в этих объектах недвижимости не прописаны трудоспособные граждане. Начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько напоминает: остальной части граждан, владеющих имуществом, до 15 ноября необходимо заплатить налог на недвижимость и землю.





– Общая сумма исчисленных платежей в этом году составила 133 миллиона рублей. А с учетом того, что часть граждан имеет льготы, предъявлено к уплате 68 миллионов рублей, – рассказал он.









С этого года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса. В целом ни ставки, ни льготы изменений не претерпели. Новации коснулись зданий и земельных участков, которые использовались не по назначению. Отменено право местных Советов увеличивать до 10 раз ставки по неэффективным или неиспользуемым объектам недвижимости. Также отменен десятикратный повышающий коэффициент в отношении земельных участков, которые были предоставлены во временное пользование и не были своевременно возвращены либо самовольно заняты. Также для областных и Минского городского Советов депутатов установлены лимиты увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога. На 2019 год максимальный размер – в 2,5 раза, а с 2020 и далее – не более чем в 2 раза. Специалисты отмечают: снижение коэффициентов отразится и на сумме налогов, которые предъявят к уплате.





В среднем налог на недвижимость в этом году составил 40 рублей на одного плательщика. В Минске сумма на 25 рублей выше.