Евростат определил страну ЕС, где больше всего бедняков

Как пояснили в Евростате, проживание за гранью бедности или социальной изоляции подразумевает по крайней мере одно из трех условий: низкий доход, серьезные материальные затруднения или проживание в домохозяйствах с низкой занятостью. В Болгарии процент таких граждан составил 32,8%.





За Болгарией следуют Румыния (32,5%) и Греция (31,8%), Латвия (28,4%), Литва (28,3%), Италия (27,3%) и Испания (26,1%). Самый низкий уровень бедности - в Чехии (12,2%), Словении (16,2%), Словакии (16,3%), Финляндии (16,5%), Нидерландах (16,7%), Дании и Франции (17,4%) и Австрии (17,5%).





В общей сложности в 2018 году 109,2 млн человек, или 21,7% населения ЕС, жили за гранью бедности или социальной изоляции. Количество бедных снизилось по сравнению с 2017 годом на 3,7%. В 2017 году в ЕС насчитывалось 22,4%, людей, проживающих в бедности.