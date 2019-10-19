В конце прошлого учебного года дочь-десятиклассница передала ей просьбу классного руководителя: принести квитанцию об оплате ежегодного взноса в попечительский совет — одной базовой величины (в некоторых школах берут две базовые).





Александра объяснила дочке, что взнос платить не будет, поскольку он является добровольным. Когда на классном часу учительница спросила девочку, принесла ли она квитанцию, та передала ей ответ матери. «Хорошо», сказала классная, и тема была закрыта.





— Оказывается, так можно было! — удивилась школьница.





На родительском собрании учительница ни словом не обмолвилась о «злостных неплательщиках».





Таким же образом Александра поступила со взносом в школе искусств, которую дочь оканчивала в прошлом году. Педагог дочери по специальности с пониманием отнеслась к ее решению, но добавила, что администрация школы на педсовете оглашает фамилии учителей, которые не выбили из родителей учеников деньги в попечительский совет.









— Многие мои знакомые платят взносы, потому что боятся, что это скажется на отношении педагогов к их ребенку. Мой опыт показывает: никаких отрицательных последствий не было. Дочь окончила школу искусств, на экзаменах ее никто не валил, оценки не занижал. Такая же ситуация и в общеобразовательной школе.





Я не исключаю, что администрация школы ведет списки «неплательщиков». Для себя решила: это не моя проблема. Я плачу налоги и не хочу покупать в класс стулья и парты или делать ремонты, как это практикуется повсеместно. Кстати, не могу вспомнить, чтобы наши родители в 90-е покупали в школу мебель.





В детском саду, в который ходит сын Александры, взносы собирает родительский комитет. Такса составляет 25 рублей в квартал. Собранные деньги расходуются на нужды группы: игрушки, подарки детям на дни рождения. Подарки воспитателям на праздники в эту сумму не входят. Александра решила, что на эти цели денег ей не жалко.





— Когда мы несколько месяцев пропустили по болезни, в вайбер мне написала председатель родительского комитета: «Вы не заплатили взнос за квартал». Объяснила, что платить не буду, поскольку сын садик не посещал. Решайте вопрос с воспитателем, ответила мама из родкома и заметила, что еще один ребенок из группы в сад не ходил, но его родители деньги сдали.









Александра прислала главе родительского комитета копию постановления Минобразования № 127 от 28.12.2016. В документе говорится о том, что родительский комитет школ и детских садов не имеет права обирать деньги на нужды учреждений образования. Согласно постановлению содействие в развитии материально-технической базы учреждений образования является одной из задач попечительского совета, средства которого формируются из добровольных взносов и иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на специальный расчетный счет.





Мама из родкома не нашла что ответить.





— Где логика? — спросила я Александру. — Почему вы сдаете деньги в садике, а в школе — нет?





Александра следует принципу: уплата взносов — ее решение:





— В садике дети проводят целый день, малыши познают мир через игру, а игрушки в детском коллективе долго не живут. Возможно, в будущем я предложу родителям обратиться к заведующей садика и в управление образования с просьбой увеличить финансирование на эти цели. Детские сады, как и школы, содержатся за счет наших налогов. Другой вопрос, что руководителям учреждений образования проще стрясти деньги с родителей, чем выбить их из бюджета.









Кроме того, на мой взгляд, сами родители не готовы бороться с поборами. На школьном собрании я была свидетелем, как педагог-организатор зачитывала родителям выпускников список покупок на год вперед: от количества букетов учителям на все праздники до белой скатерти на стол, на котором будут лежать аттестаты. Никто из родителей не задал вопрос: все ли эти траты необходимы?