В Танзании молния ударила в школу, пострадали 39 учеников
По меньшей мере 39 учеников пострадали от попадания молнии в здание школы во время урока на северо-западе Танзании, сообщает агентство "Синьхуа".
По информации агентства, в результате происшествия несколько учеников получили серьезные травмы. Школьники, которым была необходима медицинская помощь, доставлены в местные больницы. Согласно наблюдениям специалистов NASA, Танзания находится в зоне, лидирующей на планете по частоте гроз.
Это не первый случай попадания молнии в школу. Год назад похожий инцидент случился на севере страны, тогда погибли шесть учеников, 25 получили ранения.
09:35 19/10/2019
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