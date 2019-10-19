"Русским не полезен либерализм, ни в консервативной упаковке, ни в социальной. Кастовая модель общества и возможность одних выживать за счет других не совпадают с тем, что написано в Евангелии. Нам нужен ценностный традиционализм, который соответствует нашей идентичности", - заявил Щипков в пятницу в Москве на заседании Всемирного русского народного собора.





Он был избран в тот же день заместителем главы этой общественной организации. По словам Щипкова, Православная церковь наряду с другими традиционными религиями отстаивает библейские, а значит, единые для всех, невзирая на лица, чины, национальность, социальный статус, нормы и ценности.









"Либералы в оппозиции и либералы в региональной власти идеологически представляют собой единое целое. Политик, который говорит: "Пора прекратить строить храмы", не понимает, что в России это звучит так же абсурдно, как "пора прекратить выдавать пенсии" или "пора прекратить рожать детей", - сказал представитель Церкви.





Он отметил, что России нужна социальная модель, которая будет "сберегать народ", поэтому ее основы должны совпадать с культурными и религиозными ценностями народа.



