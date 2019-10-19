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Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри

Авиаблогер Сэм Чуи пролетел из Гамильтона, Канада, до Мараны, США, на частном самолете Boeing 747-SP королевской семьи Катара и поделился впечатлениями. Об этом сообщает Daily Mail.



Видео на канале Чуи на YouTube появилось еще 12 октября, но в СМИ обратили внимание на него только сейчас.

В салоне самолета есть несколько комнат: спальня с двуспальной кроватью с электроприводом, гостиная с обитыми бархатом креслами, столовая с длинным деревянным столом, туалетная комната с золотой раковиной, кабинет, а также салон эконом-класса для прислуги.

По словам Чуи, полет на авиалайнере оказался "мечтой, ставшей реальностью". "Я люблю Boeing 747, я люблю роскошь, я люблю роскошные путешествия, я люблю авиацию, поэтому что может быть лучше для меня, чем полет на 747-SP?" — приводит слова блогера издание. Также Чуи отметил, что лайнером управляют трое человек "в духе олд-скула".


Стоимость самолета составляет 178 миллионов евро (12,7 миллиарда рублей). Он был построен в 1979 году по заказу авиакомпании Pan Am и первоначально работал на трансатлантических рейсах. Затем Boeing приобрела авиакомпания United Airlines.

В 1995 году он был выкуплен королевской семьей Катара, по заказу которой самолет переоборудовали в 2004 году. В августе 2018 года было объявлено о том, что лайнер выставлен на продажу.
Oxu.az
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