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Соцсети смеются над «белоруской», которая плывет по полю за мешок картошки. Взгляните на эти кадры

Сегодня белоруский Twitter «сломался».В профиле одного из подписчиков опубликовали фотосессию с подводкой «Белорусы, конечно, поехавший народ».

Опубликованные четыре кадра за несколько часов стали вирусными. Твит набрал почти сотни репостов и лайков.


На размещенных в Сети фотографиях видно, что пловчиха в розовом купальнике, защитных очках и шапочке смело ныряет со стремянки в поле.


Девушка, чтобы «не утонуть» в земле, на руках закрепила надувные нарукавники. Пловчиха очень даже виртуозно добирается до финиша.


После «заплыва» она оказывается на призовом первом месте, за что получает мешок картошки.


Устоявшийся «бульбашный» стереотип о нашей стране подвиг подписчиков сделать вывод, что речь идет об агроспорте в нашей стране.


О самой пловчихе ничего не известно. В твите не указывается ее белорусское происхождение.

Раньше нечто подобное «вирусили» зарубежные Twitter и Facebook, но там похожий сюжет был связан с мексиканским озером Тескоко.
Белновости
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