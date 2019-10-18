Планируется, что самолет Boeing 797-9 Dreamliner вылетит из Нью-Йорка (США) 18 октября и прибудет в Сидней (Австралия) 20 октября утром по местному времени. На его борту будут находиться пилоты, экипаж, ученые, медики, а также несколько морских свинок. Большинство людей на борту тестового рейса будут сотрудниками Qantas, при этом авиакомпания анонсировала присутствие шести пассажиров-добровольцев.





В течение всего полета пассажиры будут носить контрольные приборы, а эксперты из Центра Чарльза Перкинса (Сиднейский университет) изучат влияние на их здоровье и самочувствие факторов, сопровождающих столь длительный авиарейс. Ученые из Университета Монаш (Мельбурн) сосредоточатся на летном экипаже, они будут фиксировать у пилотов уровень мелатонина до, во время и после полета. Также специалисты изучат данные о мозговых волнах, полученные с помощью электроэнцефалографов, которыми снабдят летчиков.









Всего будет три тестовых рейса: помимо сегодняшнего, в ноябре состоится перелет из Лондона в Сидней, также до конца года будет организован авиарейс из Нью-Йорка в Лондон.





Ранее авиакомпания Qantas объявила о своей цели к 2023 году организовать прямые рейсы между Лондоном, Нью-Йорком и тремя австралийскими городами - Сиднеем, Брисбеном и Мельбурном.





Сегодня самым продолжительным авиарейсом считается запущенный в октябре 2018 года перелет компании Singapore Airlines из Сингапура в Нью-Йорк: по плану его длительность - 18,5 часа. Авиакомпания Qatar Airways за 17 часов перевозит пассажиров из Окленда (Новая Зеландия) в столицу Катара Доху.