Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ужас! В Дрибинском районе в соломе сгорел 4-летний ребенок

Во дворе одного из частных домов агрогородка Черневка Дрибинского района между двумя рулонами соломы сгорел 4-летний ребёнок.

Трагедия произошла в пятницу, 18 октября, около 14:00. Как предварительно сообщает Telegram-канал Следственного комитета, мальчик играл со спичками вместе с 5-летним братом, в результате чего и начался пожар.    

Когда солома загорелась, старший мальчик прибежал к маме и рассказал о случившемся. Тело его младшего брата без признаков жизни было обнаружено во время тушения пламени.  
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru