Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко повысил стипендии для студентов, изучающих педагогику

Александр Лукашенко подписал Указ № 386 "О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда",сообщили в пресс-службе главы государства.




Документ приводит законодательные акты в соответствие с Указом от 18 января 2019 года № 27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", которым определены основные подходы к комплексному изменению с 1 января 2020 года системы оплаты труда работников бюджетных организаций.

Также для повышения мотивации к занятию научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего образования указом № 386 предусмотрены меры по увеличению уровня материального обеспечения лиц из числа профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учреждениях высшего образования. 

Так, с 1 сентября 2019 года увеличены размеры стипендий аспирантов и докторантов, студентов и магистрантов, достигших особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин, а также студентов, обучающихся по определенным специальностям профилей образования "Педагогика" и "Педагогика. Профессиональное образование". С 1 января 2020 года устанавливаются ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора (при достижении пенсионного возраста и прекращения трудовой деятельности).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru