В Германии задержали белорусов, сливавших дизтопливо
Двух белорусов 30 и 32 лет задержали в немецком городе Шверте, земля Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в краже дизельного топлива, сообщает местная полиция.
"Патрулируя улицы в ночь на 12 октября, правоохранители обратили внимание на припаркованный грузовик. У его бензобака на корточках сидели двое мужчин. Заметив полицейскую машину, они быстро сели в кабину и уехали. При этом было видно, что по всей улице разлита техническая жидкость – вероятно, дизельное топливо. К тому же бак на фуре оставался открытым", - говорится в сообщении.
Злоумышленников удалось задержать.
18:58 18/10/2019
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