В Германии задержали белорусов, сливавших дизтопливо

"Патрулируя улицы в ночь на 12 октября, правоохранители обратили внимание на припаркованный грузовик. У его бензобака на корточках сидели двое мужчин. Заметив полицейскую машину, они быстро сели в кабину и уехали. При этом было видно, что по всей улице разлита техническая жидкость – вероятно, дизельное топливо. К тому же бак на фуре оставался открытым", - говорится в сообщении.





Злоумышленников удалось задержать.