Кадры с затопленными поездами, которые выступали из воды, демонстрировались всеми японскими СМИ. Компании-оператору JR еще предстоит определить объем ущерба, но специалисты отрасли готовятся к худшему. Конструкции японских скоростных поездов являются водостойкими, однако это относится к обычным условиям их эксплуатации, тогда как 120 поездов, находившихся в депо в Нагано, пробыли практически полностью под водой более суток.





"Если вода попала внутрь оборудования, оно уже не будет работать", - цитирует газета Yomiuri представителя одной из компаний-поставщиков комплектующих для японских скоростных поездов.









Профессор токийского Университета инженерии Рё Такагы уверен, что ремонт этих поврежденных поездов нецелесообразен из-за слишком больших затрат. "Проще и быстрее будет построить новые составы, чем пытаться починить поврежденные части", - считает он. Средняя стоимость одного "синкансена" составляет около 300 млн иен (около $ 3 млн по текущему курсу).