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Более сотни японских скоростных поездов могут пойти на металлолом из-за тайфуна

Более ста японских скоростных поездов "синкансен" могут пойти на металлолом из-за того, что депо, где они находились, было затоплено мощными ливнями и разливами рек, которые вышли из берегов в результате обрушившегося 12 октября на Японию тайфуна "Хагибмс", пишет ТАСС.

Кадры с затопленными поездами, которые выступали из воды, демонстрировались всеми японскими СМИ. Компании-оператору JR еще предстоит определить объем ущерба, но специалисты отрасли готовятся к худшему. Конструкции японских скоростных поездов являются водостойкими, однако это относится к обычным условиям их эксплуатации, тогда как 120 поездов, находившихся в депо в Нагано, пробыли практически полностью под водой более суток.

"Если вода попала внутрь оборудования, оно уже не будет работать", - цитирует газета Yomiuri представителя одной из компаний-поставщиков комплектующих для японских скоростных поездов.


Профессор токийского Университета инженерии Рё Такагы уверен, что ремонт этих поврежденных поездов нецелесообразен из-за слишком больших затрат. "Проще и быстрее будет построить новые составы, чем пытаться починить поврежденные части", - считает он. Средняя стоимость одного "синкансена" составляет около 300 млн иен (около $ 3 млн по текущему курсу).
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