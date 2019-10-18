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В Китае отложили показ фильма "Однажды… в Голливуде" из-за сцены избиения Брюса Ли

Власти Китая отложили на неопределенный срок начало проката фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Об этом сообщают The Hollywood Reporter и Variety, ссылаясь на источники.

Премьеру фильма, намеченную на 25 октября, временно отложили после того, как дочь актера Брюса Ли, почитаемого в Китае, обратилась в Национальную администрацию радио и телевидения страны. Она пожаловалась на сцену, в которой изображен ее отец.

В фильме Брюс Ли (его сыграл Майк Мо) вызывает на поединок каскадера Клиффа Бута (Брэд Питт), в котором проигрывает.

Источник Variety отметил, что фильм будет выпущен в прокат, если Тарантино внесет изменения в киноленту.


Ранее дочь Брюса Ли актриса Шеннон Ли раскритиковала фильм Тарантино из-за того, что режиссер изобразил ее отца «самоуверенным козлом, который только и умеет, что молоть языком». 

Актриса отмечала, что в жизни ее отец не был таким, каким его показал Тарантино.
Источник: meduza.io
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