Премьеру фильма, намеченную на 25 октября, временно отложили после того, как дочь актера Брюса Ли, почитаемого в Китае, обратилась в Национальную администрацию радио и телевидения страны. Она пожаловалась на сцену, в которой изображен ее отец.





В фильме Брюс Ли (его сыграл Майк Мо) вызывает на поединок каскадера Клиффа Бута (Брэд Питт), в котором проигрывает.





Источник Variety отметил, что фильм будет выпущен в прокат, если Тарантино внесет изменения в киноленту.









Ранее дочь Брюса Ли актриса Шеннон Ли раскритиковала фильм Тарантино из-за того, что режиссер изобразил ее отца «самоуверенным козлом, который только и умеет, что молоть языком».





Актриса отмечала, что в жизни ее отец не был таким, каким его показал Тарантино.