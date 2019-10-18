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Лукашенко о смертной казни: Я ни при чем, так проголосовал народ

Александр Лукашенко заявил, что если народ проголосует за отмену смертной казни, то ее отменят.

"Народ проголосует - отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо!",  - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления. Его цитирует госагентство БелТА.

"Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия президента в любой стране, где существует смертная казнь", - добавил он.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что когда речь идет о смертной казни, он приводит несколько конкретных примеров ужасающих по своей жестокости убийств, в том числе детей.

Правда, при этом он умолчал, что как президент может подписать не приговор, а помилование, чего он никогда не делает. За все годы его правления из более чем 400 приговоренных к смерти только один человек был помилован.

Беларусь - единственная страна в Европе и одна из немногих в мире, где сохраняется смертная казнь.

Родственникам смертников не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью, а тела расстрелянных не выдают родным для захоронения, не сообщается и место захоронения.
Источник: interfax.by
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