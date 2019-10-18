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Витебский педофил-насильник сел на 13 лет

18 октября вступил в законною силу приговор суд в отношении 26-летнего жителя Витебска, которого обвиняли в преступлениях против половой свободы, он сядет на 13 лет.


Суд проходил в закрытом формате, поэтому подробностей известно мало. 

Молодого парня обвиняли в преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 167 УК — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и малолетнего; часть 2 статьи 168 УК – половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет; частью 1 стать 169 УК — развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста; частью 2 статьи 170 УК — понуждения к действиям сексуального характера в отношении заведомого несовершеннолетнего.

Судом Октябрьского района молодой человек был признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы. Первый раз приговор был обжалован подсудимым и адвокатом, и прокурор приносил протест. Второй раз был вынесен протест по жалобе адвоката.

Сегодня апелляционная инстанция рассмотрела это дело. Приговор был оставлен в силе: парню назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. 

Приговор вступил в законную силу, сообщила официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.


Напомним, на днях были осуждены житель Минска и две сестры из Новополоцка. Они организовали порностудию, где снимали детское порно — женщины предоставили для этого минчанину своих маленьких дочек. Вся троица получила по 20 лет лишения свободы.
Источник: vitebsk.cc
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