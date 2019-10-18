Витебский педофил-насильник сел на 13 лет





Суд проходил в закрытом формате, поэтому подробностей известно мало.





Молодого парня обвиняли в преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 167 УК — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и малолетнего; часть 2 статьи 168 УК – половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет; частью 1 стать 169 УК — развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста; частью 2 статьи 170 УК — понуждения к действиям сексуального характера в отношении заведомого несовершеннолетнего.





Судом Октябрьского района молодой человек был признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы. Первый раз приговор был обжалован подсудимым и адвокатом, и прокурор приносил протест. Второй раз был вынесен протест по жалобе адвоката.





Сегодня апелляционная инстанция рассмотрела это дело. Приговор был оставлен в силе: парню назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.





Приговор вступил в законную силу, сообщила официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.









Напомним, на днях были осуждены житель Минска и две сестры из Новополоцка. Они организовали порностудию, где снимали детское порно — женщины предоставили для этого минчанину своих маленьких дочек. Вся троица получила по 20 лет лишения свободы.