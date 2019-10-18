При этом местная полиция никак не реагировала, о чем пишет gazetakrakowska.pl





- Никто их не беспокоил, хотя они проезжали мимо полицейского участка. Никто не отреагировал, хотя на Рыночной площади есть мониторинг. Возмутительно. Если бы это произошло в Лондоне у Букингемского дворца, у них не было бы времени снять штаны, - говорит Яцек Бальцевич, советник округа Старого города, который был свидетелем этого события.









Заметим, что если бы это произошло в Минске, возможно, штаны бы они снять и успели, но в лучшем случае отделались бы штрафом.