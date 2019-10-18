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Секс в большом городе: по центру Кракова гуляли голые туристы - полиция не реагировала (18+)

В центре Кракова англоговорящие туристы разделись практически догола и катались по главной Рыночной площади города в открытой карете.
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При этом местная полиция никак не реагировала, о чем пишет gazetakrakowska.pl

- Никто их не беспокоил, хотя они проезжали мимо полицейского участка. Никто не отреагировал, хотя на Рыночной площади есть мониторинг. Возмутительно. Если бы это произошло в Лондоне у Букингемского дворца, у них не было бы времени снять штаны, - говорит Яцек Бальцевич, советник округа Старого города, который был свидетелем этого события.


Заметим, что если бы это произошло в Минске, возможно, штаны бы они снять и успели, но в лучшем случае отделались бы штрафом.
"Белорусский партизан"
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