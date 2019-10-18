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Внука Назарбаева приговорили к условному сроку и отправили мести улицы

29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приговорен к Лондоне к году условно по обвинению в нападении на полицейского в июне этого года, сообщает Би-би-си.


Приговор, как отмечается, предполагает 18-месячный испытательный срок, 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, штраф в размере тысячи фунтов (около 1300 долларов) и возмещение ущерба на пять тысяч фунтов.

Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них в частной квартире. 

В отчёте из клиники Priory, где Назарбаев лечился от наркотической зависимости (его поместили туда после инцидента), говорится, что пациент следовал указаниям врачей и показал прогресс в лечении. 

Судья сказал, что принял во внимание успехи в лечении и решил, что дальнейшее лечение лучше продолжать на свободе, чем в тюрьме. Адвокат Назарбаева от его имени сказал, что испытал огромное облегчение, услышав приговор. Сам Назарбаев отказался говорить с Би-би-си.


Айсултан Назарбаев — второй сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой, спикера сената Казахстана, а также ныне покойного Рахата Алиева

Он выпускник британской Королевской военной академии сухопутных войск «Сандхерст». 

Вернувшись на родину после учебы, Айсултан был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году семь месяцев занимал пост исполняющего обязанности вице-президента Казахстанской футбольной федерации. Последние полтора года не появлялся на публике.

Нурсултан Назарбаев покинул должности президента в марте этого года, но сохранил ряд широких полномочий, позволяющих ему оказывать значительное влияние на управление страной. 

Он также наделен статусом «лидер нации», который предоставляет ему и членам его семьи иммунитет от судебного преследования на родине и неприкосновенность активов. 

Назарбаевы никак не комментировали задержание Айсултана в Британии и суд над ним.
Источник: azattyq.org
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