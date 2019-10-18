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Имейте ввиду: лжепереписчики уже начали ходить по домам

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в Минске лицами под видом участников переписи населения

По данным следствия, днем 16 октября текущего года две неустановленные женщины под предлогом переписи населения путем обмана проникли в дом 85-летней женщины, где похитили 85 рублей. 

Следователями совместно с сотрудниками милиции устанавливается личность женщин. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих объектах. 


Следственный комитет напоминает:

• по месту жительства граждан переписчики начнут работу только с 21 октября;

• переписчик должен предъявить удостоверение и паспорт;

• у работника с собой будет сумка со специальным логотипом и планшет;

• если вы сомневаетесь, не впускайте в квартиру незнакомых людей. Вы можете побеседовать на лестничной площадке;

• как правило, пожилые люди в силу своего возраста и состояния здоровья являются более доверчивыми. Проведите беседу со своими родными и близкими.
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