IT-страна? Беларусь по скорости интернета уступает даже африканским странам
Ирландская компания Ookla представила сентябрьский рейтинг скорости подключения к интернету Speedtest Global Index, в котором Беларусь потеряла семь позиций в секторе мобильного интернета.
Согласно данным нового отчёта Беларусь занимает 121 место в мировом рейтинге по скорости мобильного доступа в сеть с результатом 12,59 Мбит/с (Download) и 9,06 Мбит/с (Upload).
Наша страна уступает практически всем странам тропической Африки, которые есть в рейтинге. Не обошла нас еще только Руанда (136 место в рейтинге).
Наши соседи в рейтинге:
19. Литва - 46,61 Мбит/с (Download) / 14,54 Мбит/с (Upload)
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46. Польша - 34,86 Мбит/с (Download) / 10,60 Мбит/с (Upload)
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49. Латвия - 33 Мбит/с (Download) / 12,19 Мбит/с (Upload)
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88. Украина - 21,40 Мбит/с (Download) / 11,82 Мбит/с (Upload)
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93. Россия - 20,99 Мбит/с (Download) / 10,21 Мбит/с (Upload)
Несменным лидером рейтинга остаётся Южная Корея (95,11 Мбит/с). На вторую строчку поднялся Катар (69,05 Мбит/с), на третьем месте расположилась Норвегия (68 Мбит/с).
Средняя мировая скорость равняется 29,50 Мбит/с и 11,34 Мбит/с соответственно. Увы, нам до нее еще далеко.
Источник: tvnews.by
12:57 18/10/2019
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