



Согласно данным нового отчёта Беларусь занимает 121 место в мировом рейтинге по скорости мобильного доступа в сеть с результатом 12,59 Мбит/с (Download) и 9,06 Мбит/с (Upload).





Наша страна уступает практически всем странам тропической Африки, которые есть в рейтинге. Не обошла нас еще только Руанда (136 место в рейтинге).





Наши соседи в рейтинге:





19. Литва - 46,61 Мбит/с (Download) / 14,54 Мбит/с (Upload)

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46. Польша - 34,86 Мбит/с (Download) / 10,60 Мбит/с (Upload)

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49. Латвия - 33 Мбит/с (Download) / 12,19 Мбит/с (Upload)

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88. Украина - 21,40 Мбит/с (Download) / 11,82 Мбит/с (Upload)

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93. Россия - 20,99 Мбит/с (Download) / 10,21 Мбит/с (Upload)









Несменным лидером рейтинга остаётся Южная Корея (95,11 Мбит/с). На вторую строчку поднялся Катар (69,05 Мбит/с), на третьем месте расположилась Норвегия (68 Мбит/с).





Средняя мировая скорость равняется 29,50 Мбит/с и 11,34 Мбит/с соответственно. Увы, нам до нее еще далеко.