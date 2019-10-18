В правоохранительные органы днем 17 октября поступило сообщение о возникшем конфликте в одном из частных домов в Чаусах, в ходе которого ножом был ранен 41-летний мужчина.





На месте было установлено, что между двумя мужчинами и женщиной в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого 65–летний местный житель нанес ножевое ранение потерпевшему.





После прибытия сотрудников Департамента охраны мужчина продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на требования правоохранителей прекратить противоправные действия и убрать нож, в том числе после предупредительного выстрела в воздух.





В результате после того, как мужчина приставил нож к женщине, милиционер выстрелил ему в ногу.









Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, допрошены свидетели.









В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.





Задержанный и потерпевший доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.



