



Уголовное дело в отношении витеблянина возбудили по нескольким статьям УК РБ - по ч.1 ст.130 (Умышленные действия, направленные на разжигание расовой, национальной, религиозной вражды) и по ч.2 ст. 346 (издевательство над историко-культурными ценностями, либо издевательство над памятниками защитникам Отечества).





Уголовное дело против мужчины возбудили после того, как на его странице "ВКонтакте" обнаружили фотографии, видеоролики и картинки (карикатуры) с нацистской символикой. Следователи закрыли доступ к аккаунту, изъяли у мужчины жесткий диск, мобильный телефон, системный блок, блокнот, кулон с изображением "1488", стикеры и шевроны.





К нацистской оккупации относится негативно





Как утверждает обвинитель, на одной из карикатур был "нарисован еврей в виде безобразного динозавра с надписью "Еврейский Парк", на другом рисунке у еврея вместо глаз - доллары.





Особый интерес у судьи Андрея Прейсиша, который ведет процесс, вызвала фотография Адольфа Гитлера, под которой стоит подпись: "С праздником, Адольф Гитлер. 20.04.1888". Судья упорно допытывался у обвиняемого, откуда тот знает дату рождения Гитлера.





Заинтересовала судью и фотография обложки журнала "Беларус на страже". Ведь, как пояснил Андрей Прейсиш, этот журнал выходил на территории Беларуси в 1943-1944 годах и был посвящен антисоветским военизированным формированиям.





Судья скрупулезно выяснял, как подсудимый относится к периоду нацистской оккупации нашей страны. Алексей ответил, что негативно.





Также витеблянина обвиняют в публикации фотографии, на которой он вскидывает руку на фоне площади Победы, демонстрируя нацистский приветственный жест ("издевательство над историко-культурными ценностями").





Контент публиковался 6 лет назад





Оказалось, что значительная часть контента была опубликована еще в 2011-2012 годах. Поэтому на вопросы "Почему вы оставили комментарий?"или "Что означает этот рисунок?", подозреваемый отвечал: "Не помню".



