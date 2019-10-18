Столкнулись два легковых автомобиля, сообщает СТВ





От удара одну из машин вынесло на пешеходную зону. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.





Информации о пострадавших не поступало.





Из-за ДТП на какое-то время практически полностью остановилось автомобильное движение. Очевидцы сообщают, что пробка растянулась от площади Якуба Коласа до улицы Волгоградской.