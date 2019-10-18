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Авария на проспекте Независимости: две машины вдребезги и огромная пробка

Серьезная авария утром 18 октября произошла в районе станции метро «Московская». Из-за аварии пробка растянулась до площади Якуба Коласа.
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Столкнулись два легковых автомобиля, сообщает СТВ.

От удара одну из машин вынесло на пешеходную зону. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Информации о пострадавших не поступало. 

Из-за ДТП на какое-то время практически полностью остановилось автомобильное движение. Очевидцы сообщают, что пробка растянулась от площади Якуба Коласа до улицы Волгоградской.
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