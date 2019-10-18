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Перевозившему гашиш россиянину накинули еще 3 года

По протесту прокурора.

По апелляционному протесту прокурора Каменецкого района изменен приговор суда Каменецкого района в отношении 30-летнего гражданина Российской Федерации М., осужденного за незаконные перемещение  наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза.  

По данным следствия, 29-30 марта 2019 года он незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС в международном автодорожном пункте пропуска «Песчатка» наркотические средства - 9,5 кг гашиша и 10 кг марихуаны.

При проверке законности приговора суда первой инстанции прокурор пришел к выводу, что назначенное М. наказание в виде 12 лет лишения свободы не соответствовало тяжести преступлений и личности обвиняемого вследствие мягкости.

По мнению прокурора, суд не учел то, что обвиняемый совершил тяжкое и особо тяжкое преступления,  а также повышенную общественную опасность содеянного: перемещенное М. количество наркотических средств значительно превосходило их крупный размер.


По материалам уголовного дела М. ранее неединожды привлекался к административной ответственности, длительное время нигде не работал, во время следствия давал противоречивые показания относительно своей виновности. 

Согласно его же показаниям в суде он неоднократно - в октябре 2018 года и феврале 2019 года - перемещал наркотики через таможенную границу ЕАЭС, что согласуется со сведениями о пересечении им госграницы в районе пункта пропуска «Песчатка», его объяснениями и показаниями в ходе предварительного расследования.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда М. по совокупности преступлений М. назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает Генпрокуратура. 
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