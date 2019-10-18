Перевозившему гашиш россиянину накинули еще 3 года

По апелляционному протесту прокурора Каменецкого района изменен приговор суда Каменецкого района в отношении 30-летнего гражданина Российской Федерации М., осужденного за незаконные перемещение наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза.





По данным следствия, 29-30 марта 2019 года он незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС в международном автодорожном пункте пропуска «Песчатка» наркотические средства - 9,5 кг гашиша и 10 кг марихуаны.





При проверке законности приговора суда первой инстанции прокурор пришел к выводу, что назначенное М. наказание в виде 12 лет лишения свободы не соответствовало тяжести преступлений и личности обвиняемого вследствие мягкости.





По мнению прокурора, суд не учел то, что обвиняемый совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, а также повышенную общественную опасность содеянного: перемещенное М. количество наркотических средств значительно превосходило их крупный размер.









По материалам уголовного дела М. ранее неединожды привлекался к административной ответственности, длительное время нигде не работал, во время следствия давал противоречивые показания относительно своей виновности.





Согласно его же показаниям в суде он неоднократно - в октябре 2018 года и феврале 2019 года - перемещал наркотики через таможенную границу ЕАЭС, что согласуется со сведениями о пересечении им госграницы в районе пункта пропуска «Песчатка», его объяснениями и показаниями в ходе предварительного расследования.





Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда М. по совокупности преступлений М. назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Приговор суда вступил в законную силу, сообщает Генпрокуратура.