Президент Филиппин попал в ДТП из-за ботинка
Президент Филиппин Родриго Дутерте получил незначительные травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле на территории президентской резиденции в Маниле, сообщает местный портал Rappler.
Инцидент произошел на территории дворцового комплекса Малаканьянг накануне. Официальный представитель президента Сальвадор Панело заявил, что 74-летний Дутерте упал с мотоцикла. Как пояснил глава группы безопасности президента Хосе Ниембра (Jose Niembra), всего произошло два незначительных инцидента - во втором Дутерте не удержался в сидении, когда парковал двухколесный мотоцикл, и с него слетел ботинок.
"Президент упал с мотоцикла, когда потянулся за ботинком, в результате чего получил незначительное ранение, в частности, небольшой синяк и царапины на локте и колене", - передает его слова РИА "Новости".
По его словам, президент находится в порядке, серьезная медицинская помощь ему не понадобилась. Как отметил близкий союзник главы государства сенатор Бонг Го (Bong Go), сейчас Дутерте отдыхает в своей официальной резиденции.
Источник:
10:26 18/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение