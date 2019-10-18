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Президент Филиппин попал в ДТП из-за ботинка

Президент Филиппин Родриго Дутерте получил незначительные травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле на территории президентской резиденции в Маниле, сообщает местный портал Rappler.



Инцидент произошел на территории дворцового комплекса Малаканьянг накануне. Официальный представитель президента Сальвадор Панело заявил, что 74-летний Дутерте упал с мотоцикла. Как пояснил глава группы безопасности президента Хосе Ниембра (Jose Niembra), всего произошло два незначительных инцидента - во втором Дутерте не удержался в сидении, когда парковал двухколесный мотоцикл, и с него слетел ботинок.

"Президент упал с мотоцикла, когда потянулся за ботинком, в результате чего получил незначительное ранение, в частности, небольшой синяк и царапины на локте и колене", -  передает его слова РИА "Новости".

По его словам, президент находится в порядке, серьезная медицинская помощь ему не понадобилась. Как отметил близкий союзник главы государства сенатор Бонг Го (Bong Go), сейчас Дутерте отдыхает в своей официальной резиденции.
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