Президент Филиппин попал в ДТП из-за ботинка









Инцидент произошел на территории дворцового комплекса Малаканьянг накануне. Официальный представитель президента Сальвадор Панело заявил, что 74-летний Дутерте упал с мотоцикла. Как пояснил глава группы безопасности президента Хосе Ниембра (Jose Niembra), всего произошло два незначительных инцидента - во втором Дутерте не удержался в сидении, когда парковал двухколесный мотоцикл, и с него слетел ботинок.





"Президент упал с мотоцикла, когда потянулся за ботинком, в результате чего получил незначительное ранение, в частности, небольшой синяк и царапины на локте и колене", - передает его слова РИА "Новости"





По его словам, президент находится в порядке, серьезная медицинская помощь ему не понадобилась. Как отметил близкий союзник главы государства сенатор Бонг Го (Bong Go), сейчас Дутерте отдыхает в своей официальной резиденции.