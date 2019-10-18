Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Дагестане объявился Джокер: он пришел в школу с топором и в маске

Житель села Уллуай в Дагестане пришел в школу в маске Джокера с топором и потребовал от педагогов убавить громкость музыки. Работники образовательного учреждения вызвали полицию.

Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя. 

Мужчина пояснил, что в школе играла громкая музыка, которая мешала спать его ребенку. Сельчанин зашел в школу по пути на участок, где собирался проводить слесарные работы, чтобы попросить сделать потише. Он надел маску и взял топор с молотком, чтобы вести работы.

Мужчина утверждает, что ничего не знает о фильме «Джокер» и его главном герое, в маске которого он пришел в учебное заведение.
Oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru