В Дагестане объявился Джокер: он пришел в школу с топором и в маске

Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя.





Мужчина пояснил, что в школе играла громкая музыка, которая мешала спать его ребенку. Сельчанин зашел в школу по пути на участок, где собирался проводить слесарные работы, чтобы попросить сделать потише. Он надел маску и взял топор с молотком, чтобы вести работы.





Мужчина утверждает, что ничего не знает о фильме «Джокер» и его главном герое, в маске которого он пришел в учебное заведение.