В Дагестане объявился Джокер: он пришел в школу с топором и в маске
Житель села Уллуай в Дагестане пришел в школу в маске Джокера с топором и потребовал от педагогов убавить громкость музыки. Работники образовательного учреждения вызвали полицию.
Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя.
Мужчина пояснил, что в школе играла громкая музыка, которая мешала спать его ребенку. Сельчанин зашел в школу по пути на участок, где собирался проводить слесарные работы, чтобы попросить сделать потише. Он надел маску и взял топор с молотком, чтобы вести работы.
Мужчина утверждает, что ничего не знает о фильме «Джокер» и его главном герое, в маске которого он пришел в учебное заведение.
10:15 18/10/2019
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