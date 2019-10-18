Назван самый популярный сериал в истории Netflix

Tолько за первый месяц премьеру посмотрело более 64 миллионов пользователей, причем более 40 миллионов из них осилили все серии за первые четыре дня после публикации.





Отмечается, что в рейтинг попадали те, кто посмотрел хотя бы 70% контента.