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Назван самый популярный сериал в истории Netflix

Netflix опубликовал рейтинги, согласно которым третий сезон сериала "Очень странные дела" оказался самым популярным в истории не только сервиса, но и всего стриминга.

Tолько за первый месяц премьеру посмотрело более 64 миллионов пользователей, причем более 40 миллионов из них осилили все серии за первые четыре дня после публикации.

Отмечается, что в рейтинг попадали те, кто посмотрел хотя бы 70% контента.
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