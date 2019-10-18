Рейтинг был составлен аналитической платформой sensortower.com. Игра Sand Balls от белорусской студии SayGames возглавила рейтинг. Только в сентябре 2019-го ее скачали 40 миллионов раз. Она стала абсолютным лидером на двух платформах — Google Play и АppStore.





Игру Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart скачали 15 миллионов раз. У нее третье место в рейтинге. На 10-й позиции находится игра Jelly Shift от той же студии SayGames. За месяц ее скачали 8 миллионов раз.





Белорусская компания, создавшая самую массовую игру, по итогам прошлого месяца заняла третье место в рейтинге лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр.