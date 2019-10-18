Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Игры белорусских разработчиков попали в топ-10 самых популярных в мире

Три мобильные игры белорусских разработчиков попали в топ-10 самых популярных в мире, информирует телеканал ОНТ.

Рейтинг был составлен аналитической платформой sensortower.com. Игра Sand Balls от белорусской студии SayGames возглавила рейтинг. Только в сентябре 2019-го ее скачали 40 миллионов раз. Она стала абсолютным лидером на двух платформах — Google Play и АppStore.

Игру Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart скачали 15 миллионов раз. У нее третье место в рейтинге. На 10-й позиции находится игра Jelly Shift от той же студии SayGames. За месяц ее скачали 8 миллионов раз.

Белорусская компания, создавшая самую массовую игру, по итогам прошлого месяца заняла третье место в рейтинге лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru