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"После того, как в этом месте застрял чиновник, дорогу заасфальтировали"

Неожданная рдость случилась у жителей Горок. Годами они не могли добиться асфальтирования небольшого участка дороги, даже в планах на благоустройство его не было. Но...

В Горках положили асфальт на небольшом перешейке без названия, который соединяет улицы Первомайскую, Комарова и переулок Лермонтова. Как пишет сайт Horki.info, раньше, после дождей, этот короткий отрезок дороги (около 160 шагов) превращался в месиво из грязи и воды. Теперь здесь можно нормально передвигаться.

– Не было бы счастья, да несчастье помогло, – шутят местные. – Скорее всего, этот безымянный участок дороги не попал бы под благоустройство. Но прошел небольшой дождь и один из чиновников нашего исполкома застрял тут на машине. Да так, что чуть выбрался. Сам прочувствовал, в каких условиях мы живем много лет. После этого здесь сразу появилось твердое покрытие, и деньги нашлись.  
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