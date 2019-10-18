В Горках положили асфальт на небольшом перешейке без названия, который соединяет улицы Первомайскую, Комарова и переулок Лермонтова. Как пишет сайт Horki.info , раньше, после дождей, этот короткий отрезок дороги (около 160 шагов) превращался в месиво из грязи и воды. Теперь здесь можно нормально передвигаться.





– Не было бы счастья, да несчастье помогло, – шутят местные. – Скорее всего, этот безымянный участок дороги не попал бы под благоустройство. Но прошел небольшой дождь и один из чиновников нашего исполкома застрял тут на машине. Да так, что чуть выбрался. Сам прочувствовал, в каких условиях мы живем много лет. После этого здесь сразу появилось твердое покрытие, и деньги нашлись.