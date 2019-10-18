Сегодня в Беларуси последний день интернет-переписи

В Беларуси сегодня последний день переписи, когда анкету моно заполнить через интернет. По состоянию на 7:30 18 октября в интернет-переписи приняло участие более 1,8 млн человек. За оставшиеся час к ним может добавиться еще до 200 тыс. человек.