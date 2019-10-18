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Сегодня в Беларуси последний день интернет-переписи

В Беларуси сегодня последний день переписи, когда анкету моно заполнить через интернет. По состоянию на 7:30 18 октября в интернет-переписи приняло участие более 1,8 млн человек. За оставшиеся час к ним может добавиться еще до 200 тыс. человек.

Всего же с 4 по 17 октября в переписи приняло участие почти 4 млн человек. Кроме интернета, можно переписаться на стационарных участках. Они продолжат работать до конца переписи.

С 21 октября переписчики начнут посещать тех, кто еще не дошел до стационарного участка или не прошли перепись в интернете, пишет reform.by
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