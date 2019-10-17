Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минчанина, выигравшего в автоматах, дерзко ограбили при посадке в такси

Минская милиция разыскивает мужчину, который подозревается в ограблении жителя столицы. Дерзкое преступление произошло средь бела дня в прошлый вторник, 8 октября, в Московском районе, на улице Карла Либкнехта, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Около 8 утра минчанин вышел из игрового клуба. Возможно, ему повезло выиграть, потому что с собой у него была крупная сумма денег. Счастливчик направился к автомобилю службы такси, стоявшему у дороги в нескольких десятках метров.

Минчанин не заметил, что за ним следят. Мужчина среднеазиатской наружности с еще парой человек вслед за ним приблизился к такси, а затем напал на него. Грабитель применил силу, вытянул минчанина из автомобиля и ограбил его, забрав 1400 долларов и 700 рублей.

Житель Минска обратился в милицию. Сейчас грабителя разыскивают.


Приметы нападавшего: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавый, черные волосы. Одет был в белую футболку, голубые джинсы, черную куртку, белые туфли-мокасины.

Если вы видели или узнали мужчину на фото, позвоните по телефонам: 8 (029) 123-21-01, 8 (025) 737-79-47 или 102.
Reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru