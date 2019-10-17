Наибольшее количество их в Минске – более 67 тыс. В областях – в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек. Исключение Гомельская область – там таких людей 35 тыс.





По словам Россолько, количество владельцев двух и более квартир постоянно растет.





«Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тыс. То есть примерно за пять лет произошел рост приблизительно в два раза, – отметил начальник главного управления. – Кстати, если у человека два жилых помещения в многоквартирных домах, это его право выбрать, по какому из них платить налог. Для этого надо обратиться в налоговый орган», – цитирует чиновника БелТА



