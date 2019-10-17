Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Конфликт из-за парковки в Могилеве закончился поджогом машины

Житель Могилева, поссорившийся с соседом из-за парковки, решил отомстить и поджег его легковой автомобиль, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент в областном центре произошел 12 октября: в милицию обратился 49-летний автовладелец, заявив, что сосед пытался сжечь принадлежащую ему машину.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что между соседями периодически происходили ссоры из-за парковки: подозреваемый был недоволен тем, что машина якобы мешала проходу к подъезду.

"Вечером, употребив спиртные напитки, могилевчанин разозлился окончательно: он взял из дома растворитель, которым облил колесо чужой машины, а после поджег его", – сказали в управлении.

"Народный мститель" был задержан, в отношении него возбудили дело за покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Ему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru