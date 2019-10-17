Конфликт из-за парковки в Могилеве закончился поджогом машины
Житель Могилева, поссорившийся с соседом из-за парковки, решил отомстить и поджег его легковой автомобиль, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент в областном центре произошел 12 октября: в милицию обратился 49-летний автовладелец, заявив, что сосед пытался сжечь принадлежащую ему машину.
Прибывшие на место оперативники выяснили, что между соседями периодически происходили ссоры из-за парковки: подозреваемый был недоволен тем, что машина якобы мешала проходу к подъезду.
"Вечером, употребив спиртные напитки, могилевчанин разозлился окончательно: он взял из дома растворитель, которым облил колесо чужой машины, а после поджег его", – сказали в управлении.
"Народный мститель" был задержан, в отношении него возбудили дело за покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Ему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
18:26 17/10/2019
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