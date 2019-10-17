Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Преподаватель БГУ умер, не дойдя до научной конференции

Преподаватель факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ умер днем в четверг в учебном корпусе, эту информацию Sputnik подтвердила декан факультета Сергей Важник.

Информация о ЧП в корпусе Факультета социокультурных коммуникаций появилась днем в четверг в ряде Telegram-каналов. При этом сообщалось о том, что преподаватель будто бы оставался лежать на лестнице, а рядом никого не было.

Факт инцидента Sputnik подтвердил декан факультета. Как рассказал Важник, 65-летний доцент ФСК шел на научную конференцию, однако ему стало плохо.

"Я был свидетелем тому, как ему оказывали первую медицинскую помощь", – рассказал декан.

Как рассказал Важник, сразу за доцентом шел замдекана другого факультета – он и оказал первую помощь. Сразу же были вызваны медики, однако они не смогли помочь преподавателю. "Предварительно говорят, что это или инфаркт, или тромб оторвался", – констатировал собеседник агентства.


После констатации смерти приезжала на факультет и милиция. "Все время рядом были люди – и студенты, и сотрудники кафедры", – добавил Важник.

Саму конференцию начали с минуты молчания в память о преподавателе. Ему посвятили и открывшуюся здесь выставку студенческих работ.

"Он был одним из любимейших преподавателей, был влюблен в свою работу и предан ей", – добавил Важник и выразил свои слова соболезнования родным усопшего.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru