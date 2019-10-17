Роман Левковский. Фото "Витебской Весны"









19-летний блогер Роман Левковский из Полоцка опубликовал 14 октября видеоролик, в котором рассказал, как над ним издевались в отделении милиции. Душили, унижали и угрожали "отвезти в лес", если хоть кому об этом расскажет.





На следующий день парень направил соответствующие заявления в следственный комитет и прокуратуру. В СК Роману выдали постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, но проходить ее парень отказался. Утверждает, что следов удушения на его шее все равно не осталось: "Душили профессионально ..."





16 октября с блогером связались по телефону сотрудники СК и попросили зайти в Полоцкий отдел следственного комитета. Роман согласился.





"Разговаривали со мной корректно, сообщили, что никаких действий по моему заявлению еще не проводилось и что проверка фактов, о которых я пишу в заявлении, будет продолжаться 10 дней. О результатах проверки мне обязательно сообщат, сказали ", - рассказал" Витебской Весне "Роман Левковский.









Также сообщил, что у него хотели забрать на экспертизу телефон, чтобы попытаться восстановить удаленный милиционерами ролик. По словам Романа, следователи сказали, что этот ролик может послужить доказательством того, что между блогером и сотрудниками милиции действительно произошел конфликт. Но отдавать телефон на 30 дней полочанин отказался, объяснив, что без телефона он как без рук.





Роман рассказал, что на входе в следственный комитет едва не столкнулся лоб в лоб с сотрудником милиции, который накануне запугивал парня. Как полагает полоцкий блогер, милиционера вызвали в СК по его заявлению.





Левковский говорит, что никаких бумаг в следственном комитете не подписывал.