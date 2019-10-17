Председатель ЦИК Лидия Ермошина раньше рассказывала, что костюмы заказывает в одном из швейных ателье в Минске. В этом же ателье шьют костюмы для Александра Лукашенко, Натальи Кочановой и других представителей власти.





Сколько стоит костюм, как у президента, кто подбирает украшения для чиновников и почему на встречи с Лукашенко нельзя одеваться в красный - в материале " Комсомолки ".





"Фасон для президента всегда одинаковый, цвет тоже"





Это ателье раньше принадлежало Совету министров и было закрытым - здесь шили одежду только для чиновников. Теперь оно перешло под крыло ГУ «Главного хозяйственного управления» Управления делами президента РБ и сшить в нем одежду могут и обычные люди.





- В одном здании - швейное ателье, обувное, салон красоты и прачечная, - говорит Иван Дубинов, начальник службы по оказанию бытовых услуг ГУ «Главного хозяйственного управления» Управления делами президента Республики Беларусь.





Александр Лукашенко не скрывает, что одежду для него шьют в том числе и в этом ателье: в 2017 году во время «Большого разговора» с журналистами он рассказал, как во время первого срока заказал костюм от известного итальянского модного дома Brioni.





- Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм». А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить? - возмущался Лукашенко.





С тех пор костюмы для него шьют в этом ателье. А еще - постельное белье, раньше шили рубашки и обувь. Отдельного специалиста, который бы работал только над костюмами для Лукашенко, в ателье нет - портниха Татьяна шьет пиджаки и для Александра Лукашенко, и для других людей - мы застали ее за работой над свадебным костюмом для жениха из Минска.









- К нам очень много приходит женихов: сейчас столько красивых тканей - в магазине такого не найдешь, - комментирует Татьяна. - А когда первый раз шили костюм Александру Лукашенко, конечно, было волнительно, сердечко стучало, а потом как-то перестаешь волноваться, даже руки не дрожат, - говорит женщина, не отрываясь от работы. - Фасон всегда одинаковый, цвета тоже: в основном это синяя гамма. Редко серая, был один коричневый костюм. Шьем здесь костюмы и для Николая Лукашенко.





Кстати, Лукашенко сам не приезжает в ателье: сюда привозят его мерки, а потом забирают готовый костюм.





Большинство чиновников высокого ранга, которым шьют здесь одежду, придерживаются строгого дресс-кода: это должны быть однотонные костюмы серо-синего цвета, редко - в клетку или полоску.





На вешалке в мастерской, где работает Татьяна, висит необычный костюм с серебряной вышивкой - это форменный протокольный костюм для дипломатов.





Цена на костюмы, которые делают по индивидуальному заказу, примерно в два раза отличается от того, что можно купить в магазине.





- Если костюм на фабрике будет стоить 300 рублей, то у нас рублей 500 - 600, - объясняет Татьяна.

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фото: Святослав Зоркий





"У Лидии Михайловны в парикмахерской собственный мастер"





На первом этаже здания расположен косметологический кабинет и парикмахерская. Работники говорят, что здесь частенько можно встретить высоких чиновников.





- Многие здесь стригутся, женщины делают маникюр, косметологические процедуры. Лидия Ермошина два раза в неделю здесь бывает. На каждом интервью она со стрижкой и укладкой - это все делается здесь, у нас, - говорят в салоне красоты.





Цены в салоне-парикмахерской не кусаются: маникюр с покрытием стоит от 17 рублей, стрижка на средние волосы - 21 рубль. А за стрижку бороды попросят только 2 рубля.





- Да, это вам не барбершоп, - улыбаются в парикмахерской.





Из салона красоты поднимаемся в ателье. В холле ждет своего заказа сотрудница Следственного комитета, на последнюю примерку приехали молодожены. В ателье не скрывают, что многие их клиенты - люди, которые занимают высокие должности.





Здесь шьют костюмы для премьер-министра, главы Администрации президента, главы ЦИК, послов Беларуси и их жен. Форма для сотрудников Следственного комитета, МЧС, прокуратуры и других силовых ведомств тоже отшивается здесь. В одной из мастерских висит костюм с шевронами Следственного комитета и генеральскими погонами.





- Нет, не для Ивана Даниловича (Носкевича, председателя СК. - Ред.), хотя и для него тоже шьем, - опережают вопрос в мастерской.





«Переживаю, чтобы пуговицы были подобраны правильно»

Обычно работа налажена так: заказчик приходит к художнику-модельеру Людмиле Пашкевич и обсуждает с ней, каким хотел бы видеть свой костюм, блузу или платье. После того, как эскиз готов и согласован, за дело берутся другие специалисты: модельер, закройщики, швеи.





- Я вместе с Таисией Константиновной Зуевой, модельером-конструктором, часто работаю с людьми, которые очень заняты. Человек приходит, ставит задачу, а ты должен все продумать: нарисовать эскиз, подобрать аксессуары. Если заказчик не готов что-то предложить, я могу сама подборку возможных вариантов сделать.





Для художника очень важно прочувствовать человека - не всегда получается с первого раза. Затем я рисую эскиз, описываю модель, Таисия Константиновна снимает мерки. Потом, когда начинается работа, я могу проводить в конструкторском бюро много времени, бываю на всех примерках, даже если у меня выходной, потому что это очень важно.





По одному-два костюма в год в ателье шьют и многие телеведущие.





- Это уже люди, которые сами продумывают свой образ, потому что у них может быть целый кронштейн одежды и нужно не повториться в цветовой палитре.









Людмила Романовна признается, что, несмотря на большой опыт, каждый раз волнуется за результат.





- Особенно если это костюмы для Лидии Михайловны, Натальи Ивановны. Переживаю, чтобы пуговицы были подобраны правильно, поэтому свое свободное время часто провожу в поисках декора.





Перед тем как отдавать заказ, всегда волнуюсь - бывает, что и не сплю ночами. Мне всегда приятно, когда есть обратная связь. Лидия Михайловна очень умная, у нее блестящий юмор - когда такой человек хвалит, всегда двойной плюс ставишь себе.





Похвалила Лидия Ермошина и модельера Таисию Константиновну Зуеву.





- В нашем ателье есть хорошая портниха. К сожалению, возрастная, но, надеюсь, еще поработает. Все время говорю, что, пока не проводит меня на пенсию, сама не имеет права пойти. Она шьет в основном из тех тканей, которые в ателье выставлены на витрине, - рассказывала глава ЦИК раньше.





Модельер-конструктор Таисия Константиновна Зуева скромно признается, что услышать такую похвалу приятно.





- С Лидией Михайловной мы работаем уже 17 лет - с момента, как я пришла в это ателье. Все время стараемся сделать достойно.





Если некоторые клиенты приходят к художнику в растерянности, мол, посоветуйте, что выбрать, то у главы Центризбиркома всегда есть четкая позиция по поводу того, каким должен быть костюм.





- Она может надумать что-то, прийти сказать - покажите, как это будет выглядеть. А из чего делать - уже чаще всего за нами решение, - продолжает Людмила Романовна. - Голубой костюм, в котором Лидия Ермошина появилась на выборах в 2016 году, тоже шили в этом ателье. Мы шили почти все костюмы для Лидии Михайловны. У нас была эта ткань, я очень люблю эту гамму. Я предложила - она согласилась, ей тоже понравилось.





Получилось живо по цвету, красиво, приятно. Это показатель того, что человек меняется с каждым периодом. Хотя иногда, по личному опыту могу сказать, потери близких очень отбрасывают - ты уходишь в себя, в черный цвет, и можешь ходить так очень долго (в 2017 году у Лидии Ермошиной умер сын. - Ред.). Надо уметь возрождаться, это очень непросто.





На важных официальных мероприятиях, где присутствует Лукашенко, существует дресс-код: самое главное правило - не диссонировать, например, не появляться в красном.





- Его надо обязательно соблюдать. Это серьезный вопрос, особенно на международных встречах. Если человек предлагает сшить что-то, что выходит за рамки этого дресс-кода, мы должны об этом сказать.





Долгое время в ателье шили одежду для жены посла Сирии.





- Мы сшили ей и двум дочкам 60 ансамблей. Эти костюмы были просто фантастические. Из аэропорта нам звонила ее помощница и благодарила - было очень приятно. Все жены послов восхищались ее нарядами.





Одевается в ателье и Наталья Кочанова. Чаще всего на официальных мероприятиях ее можно увидеть в серо-синих костюмах, иногда в бежевом.





- Она очень гармонична в холодной гамме: надевает - и сразу подчеркиваются все достоинства. Она теплую гамму любит, у нее есть одежда такого цвета - например, пальто цвета слоновой кости.









«Как только созыв депутатов - женщины сразу приходят за новыми туфлями»





В обувном ателье предприятия тоже много заказчиков из правительства, но услуга доступна всем желающим. Сюда часто приходят люди, для которых из-за сложной анатомической формы стопы проблематично подобрать обувь в магазине. Шьют здесь только из натуральной кожи белорусского, итальянского и турецкого производства.





В мастерской, где раскраивают кожу, на стеллажах в рядок выставлены колодки. Есть и действительно кукольные: конструктор-модельер Ирина говорит, что самый маленький размер туфель, который они отшивали, - 34. А однажды пришел клиент с 52-м размером - он сам привез колодку, которую сделали для него в России.





- Как только собирается новый созыв депутатов, сразу женщины приходят за туфлями, - улыбается Ирина. - Иногда шьем обычные повседневные туфли, но встречаются и нестандартные заказы: запомнилось, как однажды мужчина заказал туфли из кожи ската. Кожа специфическая, не всякая игла возьмет. Заказчик сам привез кожу.





Раньше здесь делали обувь и для Александра Лукашенко.





- Первая пара не совсем подошла, потому что мерка была не нами снята. И младшему сыну президента, Николаю, тоже шили обувь здесь.









Сшить туфли на заказ стоит от 125 до 180 рублей, сапоги обойдутся дороже - 280 - 300 рублей. В среднем одну пару могут сшить за три дня. Сейчас, признаются в мастерской, обуви на заказ шьют меньше - в основном приносят в ремонт.





И не только обувь - здесь, например, ремонтируют именные хоккейные перчатки Александра Лукашенко.