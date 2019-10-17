Белорусская романтика: Полиенко из-за решетки в суде сделал предложение своей девушке
Активист анархистского движения Дмитрий Полиенко предложил руку и сердце своей девушке Насте.
Это произошло прямо в зале Минского городского суда, где Полиенко судят за "злостное хулиганство", передает Еврорадио.
"Выйдешь за меня замуж?" — крикнул Полиенко, уцепившись за решётку. Девушка согласилась. Присутствующие зааплодировали.
Судья отшутился и предложил начать процесс, но в этот момент его начал фотографировать один из активистов.
В суде объявили перерыв на 10 минут, чтобы удалить парня из зала.
16:03 17/10/2019
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