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Белорусская романтика: Полиенко из-за решетки в суде сделал предложение своей девушке

Активист анархистского движения Дмитрий Полиенко предложил руку и сердце своей девушке Насте.


Это произошло прямо в зале Минского городского суда, где Полиенко судят за "злостное хулиганство", передает Еврорадио

"Выйдешь за меня замуж?" — крикнул Полиенко, уцепившись за решётку. Девушка согласилась. Присутствующие зааплодировали.


Судья отшутился и предложил начать процесс, но в этот момент его начал фотографировать один из активистов. 

В суде объявили перерыв на 10 минут, чтобы удалить парня из зала.
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