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Доблестные белорусские пограничники не пускают в страну террористов

Создана надежная система обеспечения пограничной безопасности на рубежах государств.

Тем не менее, при пересечении белорусской границы в 2018 году выявлено 28 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и экстремистским террористическим организациям, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на открытии 82-го заседания Совета командующих Пограничными войсками в Минске

"В этом году на наших границах выявлено 20 таких человек ", - отметил госсекретарь Совета безопасности.


Также, по словам Зася, на белорусской границе в этом году задержано 235 транзитных незаконных мигрантов.

"Не прекращаются попытки транзитного перемещения в страны Европейского союза незаконных мигрантов из государств Азии, Африки, Латинской Америки. В прошлом году на нашей границе задержано 545 таких лиц, в этом году уже 235", - сказал Станислав Зась.
Источник: belta.by
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