Загадочное совпадение: под Шумилино нашли медаль 1897 года "за первую всеобщую перепись"
В Беларуси продолжается третья в истории нашей страны перепись населения.
|
1 из 2
К слову, переписались уже без малого четыре миллиона человек. Из них более полутора миллионов на вопросы ответили онлайн. Также в стране работают стационарные участки для переписи и мобильные группы, которые выезжают на предприятия, передает tvr.by.
Символичную находку в разгар важного события для страны обнаружили в Шумилинском районе Витебской области.
В руки местного коллекционера попала медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения", датируемая 1897 годом.
Раритет обнаружили на... огороде. Медаль пролежала в земле более века, но несмотря на это почти идеально сохранилась. Кому она принадлежала, остается загадкой.
Анатолий Красицкий, житель д. Новики: "Нашли при выполнении хозработ, корчевали сад. Может, затерялась просто или упала в землю".
Известно, что во время правления Николая II такими медалями награждали людей, которые помогали в подготовке и проведении переписи населения.
Как утверждает Википедия, всего было отчеканено 95 тысяч таких медалей#1#
фото носит иллюстративный характер
"Белорусский партизан"
13:28 17/10/2019
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение