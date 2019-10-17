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Загадочное совпадение: под Шумилино нашли медаль 1897 года "за первую всеобщую перепись"

В Беларуси продолжается третья в истории нашей страны перепись населения.
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К слову, переписались уже без малого четыре миллиона человек. Из них более полутора миллионов на вопросы ответили онлайн. Также в стране работают стационарные участки для переписи и мобильные группы, которые выезжают на предприятия, передает tvr.by.

Символичную находку в разгар важного события для страны обнаружили в Шумилинском районе Витебской области. 

В руки местного коллекционера попала медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения", датируемая 1897 годом. 

Раритет обнаружили на... огороде. Медаль пролежала в земле более века, но несмотря на это почти идеально сохранилась. Кому она принадлежала, остается загадкой. 


Анатолий Красицкий, житель д. Новики: "Нашли при выполнении хозработ, корчевали сад. Может, затерялась просто или упала в землю".

Известно, что во время правления Николая II такими медалями награждали людей, которые помогали в подготовке и проведении переписи населения.

Как утверждает Википедия, всего было отчеканено 95 тысяч таких медалей
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фото носит иллюстративный характер
"Белорусский партизан"
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