Ужас! Муж облил жену бензином - отказалась идти в магазин за водкой

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска РОВД.





Женщина пояснила милиционерам, что ее муж (житель деревни Квасевичи, 1959 года рождения) с утра требовал от нее сходить в магазин и купить бутылку водки.









На очередной ее отказ мужчина разозлился, схватил полимерную бутылку с бензином и стал поливать хозпостройку и гараж.





Когда увидел, что женщина позвонила в милицию, бросил в ее сторону бутылку с жидкостью, облив и ее.









Медицинское освидетельствование показало 1.3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина задержан.





Следователи дадут правовую оценку его действиям, сообщает УВД Брестского облисполкома.