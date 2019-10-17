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Ужас! Муж облил жену бензином - отказалась идти в магазин за водкой

В дежурную часть Ивацевичского РОВД около 12 часов поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее супруг обливает бензином их хозпостройку и гараж.

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска РОВД.

Женщина пояснила милиционерам, что ее муж (житель деревни Квасевичи, 1959 года рождения) с утра требовал от нее сходить в магазин и купить бутылку водки. 


На очередной ее отказ мужчина разозлился, схватил полимерную бутылку с бензином и стал поливать хозпостройку и гараж. 

Когда увидел, что женщина позвонила в милицию, бросил в ее сторону бутылку с жидкостью, облив и ее.


Медицинское освидетельствование показало 1.3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина задержан. 

Следователи дадут правовую оценку его действиям, сообщает УВД Брестского облисполкома.
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