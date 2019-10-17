По данным следствия , 38-летний мужчина приехал в гости к своей знакомой в Верхнедвинск. Днем 3 октября 2019 года, после совместного распития спиртного, когда 29-летняя девушка отлучилась из своей квартиры, мужчина похитил принадлежащее ей кольцо. После чего скрылся.





Вернувшись домой и обнаружив пропажу кольца девушка обратилась в правоохранительные органы. Также сообщила о том, что подозревает в краже знакомого.





Когда мужчину задержали в Полоцке, он отрицал, что кольцо было им похищено. Проверяя его на причастность к совершению данного преступления, с помощью флюорографии (проводимой в ходе медицинского освидетельствования) было установлено, что кольцо находится у него в желудке.









В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража). Ему предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.





В настоящее время кольцо осмотрено, признано вещественным доказательством и направлено на экспертизу. Обвиняемый дал признательные показания.





Расследование уголовного дела продолжается.