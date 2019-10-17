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Надежное место: вор спрятал украденное кольцо в... собственном желудке

Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о краже кольца.

По данным следствия, 38-летний мужчина приехал в гости к своей знакомой в Верхнедвинск. Днем 3 октября 2019 года, после совместного распития спиртного, когда 29-летняя девушка отлучилась из своей квартиры, мужчина похитил принадлежащее ей кольцо. После чего скрылся.

Вернувшись домой и обнаружив пропажу кольца девушка обратилась в правоохранительные органы. Также сообщила о том, что подозревает в краже знакомого.

Когда мужчину задержали в Полоцке, он отрицал, что кольцо было им похищено. Проверяя его на причастность к совершению данного преступления, с помощью флюорографии (проводимой в ходе медицинского освидетельствования) было установлено, что кольцо находится у него в желудке.


В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража). Ему предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

В настоящее время кольцо осмотрено, признано вещественным доказательством и направлено на экспертизу. Обвиняемый дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.
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